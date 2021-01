De Jong oer 'op de bal stean' fan Mac-Intosch: "We ha it der fantefoaren oer hân"

"We ha it der faker oer hân. As tsjinstanners net wolle, geane we mei de poat op de bal stean. Wat moatte we oars?"

Mac-Intosch 'verbaasd' dat it sa lang duorre

It wie gjin statement, seit Mac-Intosch. "Dat was niet het idee. Maar ze hebben de hele wedstrijd niet veel gedaan. Dus ik dacht: 'dan doe ik ook even niets'. Ik was verbaasd dat het zo lang duurde voordat ze uitstapten."