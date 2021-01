Froulju binne it iens: "Der moatte mear froulju oan de top komme"

Neffens Holwerda spilet it mei dat froulju faker 'egoloos' binne. In lieder fan in lân moat it lânsbelang foarop stelle en net him- of harsels. By froulju sit dat mear yn har natuer as by manlju. Wylst dat tekoart oan ego ek krekt ien fan de oarsaken is dat froulju net sa makkelik hegerop komme.

"Je hebt ego nodig om te komen waar je wilt zijn. Om op te bouwen. Daarna moet je je zwaktes erkennen en dan kun je je ego laten varen en kun je een goede leider zijn" doseart Holwerda.

Ynhelslach op universiteit

Op de Ryksuniversiteit yn Grins is de lêste jierren in ynhelslach makke, seit Wijmenga. Yn 1993 wie 15% fan de minsken dy't promovearren, frou. No is dat 50%. En yn 2003 wie 8% fan de heechleraren in frou wylst dat no 28% is.

It is neffens Wijmenga wol nedich dat der maatregelen binne dy't der foar soargje dat it makkeliker wurdt foar froulju om op te klimmen. Sa hat de RuG it Aletta Jacobs stimuleringsfûns ynsteld, dêr't fyftjin nije learstoelen kreëarre binne, spesjaal foar froulike wittenskippers.

De trije froulju wiene it der oer iens dat der pas echt in feroaring komme kin as yn alle organisaasjes en bedriuwen mear froulju oan de top komme. "Het is te gemakkelijk om te zeggen dat de cultuur maar moet veranderen. We kunnen alleen de cultuur veranderen door te doen. Er moeten meer vrouwen in topposities komen, dan verandert de cultuur wel mee" wie de konklúzje.