Brûns foar Femke Kok op 1.000 meter, Ireen Wüst sechde

Kok pakte ferline wike ek al brûns. Se ried snein mei 1.14,47 langsumer as in wike earder, mar it wie genôch foar it tredde plak. Ireen Wüst kaam yn 1.14,790 net fierder as it sechde plak. Michelle de Jong mocht ek starte, mar melde har snein ôf nei de 500 meter om't se lêst hat fan de ljisk.

Kok waard earder snein al winner fan de fjirde 500 meter en pakte ek it einklassemint op dy ôfstân.

B-groep

Marijke Groenewoud wie reserve en mocht troch meardere ôfmeldings de 1.000 meter ride. Dêrtroch moat se wol yn de B-groep ride op sneintemoarn. Se einiget as twadde yn 1.16,78 efter de Russyske Daria Kachanova.