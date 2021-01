Sven Kramer en Jorrit Bergsma neist it poadium op 5.000 meter

De Sweedske Nils van der Poel fernuvere de konkurrinsje troch in persoanlik rekôr fan 6.08,39 del te setten, leafst trije tellen rapper as er in wike earder wie. Roest koe dêr dus noch ûnder ride.

Yn de lêste rit besochten Sven Kramer en Jorrit Bergsma it ek, mar it wie al gau dúdlik dat de twa net rap genôch wiene. Kramer kaam mei 6.11,21 noch it tichtst by, mar dat wie sels net genôch om Sergey Trofimov fan it tredde plak te hâlden. Bergsma waard yn 6.12,19 sechde.

B-groep

Marwin Talsma moast lykas ferline wike yn de B-groep ride. De Grouster finisht yn 6.18,06 en dat is goed foar it twadde plak efter de Noar Sverre Lunde Pedersen.