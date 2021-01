Johnny Jansen "opgelucht" mei puntsje foar Hearrenfean

"We hebben niet goed gespeeld", fet Jansen de wedstriid gear. "Twente was vandaag beter. Daarom ben ik wel blij met een puntje." De Friezen kamen eins de hiele wedstriid net oan oanfallen ta. "We waren heel slordig aan de bal, dat vond ik het grote probleem. Er waren veel momenten waar we dreigend konden worden, dat stopte. Dan wordt het zo'n hardloopwedstrijd heen en weer."

Dat de taktyk dy't tsjin Feyenoord noch effektyf wie, no net wurket, is neffens Jansen net hiel nuver. "Dit is een manier van voetballen die we deze week voor het eerst hebben toegepast, dat is niet gelijk helemaal top. Tegen Feyenoord was het gelukkig goed, nu moeten we weer leren en beter worden."

Veerman nei de kant

Opfallend wie dat de trainer kluptopskoarer Henk Veerman nei tachtich minuten nei de kant helle. "Henk was niet fris genoeg vandaag, er waren een paar momenten dat hij slordig was aan de bal, dan denk ik, dat kan je beter. Hij heeft ook gewoon alles gespeeld, dus het kan dat het tankje leeg was."

Al mei al kin Jansen wol tefreden wêze mei de resultaten dizze wike, seit er. "Uiteindelijk is het wel zo dat als je tegen Feyenoord drie punten pakt, dan hoop ik dat we vandaag beter zijn. Maar vier punten uit twee wedstrijden is oké."