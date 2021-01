Op 'e nij sulver foar Antoinette de Jong op 3.000 meter

Voronina fernuvere troch it baanrekôr fan Schouten te ferbetterjen, mar sawol Schouten as De Jong moast dêrnei noch yn aksje komme. Beide Nederlânske froulju rêden it allinne net op. De Jong moast goed twa sekonden tajaan op de Russyske en Schouten mear as trije sekonden. Schouten einige mar krekt op it poadium, foar de Tsjechyske Martina Sáblíková.

Reina Anema rydt snein stadiger as foarige wike op dizze ôfstân. Wêr't se ferline wike noch sechde waard yn 4.02,58 is se no tsiende mei 4.04,17. It is foar Anema har lêste wedstriid fan it seizoen, om't se har net pleatst hat foar it wrâldkampioenskip ôfstannen.