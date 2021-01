Bobslider Dennis Veenker fyftjinde by wrâldbeker Innsbruck

Bobslider Dennis Veenker fan Damwâld is snein yn de fjouwermansbob fyftjinde wurden by de wrâldbekerwedstriid yn Innsbruck. It Nederlânske team, mei dêryn ek Ivo de Bruin, Janko Franjic en Joost Dumas, sette yn Eastenryk oer twa runs in tiid del fan 1.43,44.