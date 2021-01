Ried Noardeast-Fryslân praat yn spoeddebat oer Waddenagenda 2050

Der is 4000 bunder bûtendyks lân yn de gemeente. Dêrfan kinne boeren 1000 bunder brûke as simmerpolder. Yn de Waddenaginda 2050 wurdt it brûken fan dy simmerpolders net swart op wyt fêstlein.

Boeren yn de knel

Meardere partijen yn de gemeenteried binne dêr net bliid mei. Boeren dy't it lân brûke, kinne dan yn de knel komme. Op 21 jannewaris is der in moasje oannaam yn de gemeenteried om de yntinsjeferklearring Waddenagenda 2050 net te ûndertekenjen.

Rjocht op ûndertekening

In mearderheid yn de ried hat dan ek fragen oer de plande ûndertekening troch boargemaster en wethâlders op 3 febrewaris. It kolleezje fan B. en W. hat ein jannewaris mei in brief oanjûn dat sy brûkmeitsje fan it rjocht dat it kolleezje hat en dat se de yntinsjeferferklearring wol ûndertekenje wol.