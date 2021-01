Femke Kok wint ek fjirde wrâldbeker én einklassemint 500 meter

De omstannichheden binne op de 500 meter foar Kok wol dreger: har Kanadeeske tsjinstanner seit op it lêste momint ôf, wêrtroch der gjin reserve mear komme kin dy't har ferfangt. Dêrtroch moat Kok allinne ride. Dochs hâldt it har net tsjin en rydt se de rapste tiid mei 37,33. De grutte konkurrinte Golikova liket der ûnder te dûken, mar lit it yn it lêste part lizze en is úteinlik trije hûndertsten stadiger as de reedrydster fan Nij Beets.

Michelle Jong is flugger as op de 500 meter fan sneon, mar moat genôch nimme mei it sânde plak.