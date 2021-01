Frysk dichter Jan J. Bylsma ferstoarn

De Fryske dichter Jan J. Bylsma is yn de âldens fan 89 jier stoarn. Bylsma hat in protte jierren aktyf west yn de Fryske literatuer. Hy hat seis dichtbondels skreaun en ien roman. Fierders hat er kabaretteksten skreaun foar Rients Gratama en hat er De Fûke fan Rink van der Velde yn it Nederlânsk oerset. Bylsma hat alve jier yn de redaksje sitten fan it Frysk kultureel moanneblêd De Strikel.