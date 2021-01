Jorrit wint de massastart op syn 'Bergsma's'

By de earste wrâldbekerwedstriid ferline wike gie der ek al in Fries mei de oerwinning fuort. Doe wûn Arjan Stroetinga de einsprint. Sneon ried Bergsma net mei Stroetinga mar mei Victor Ramler, om't de bûnscoach ek in oar de kâns jaan woe. Foar it WK ôfstannen is Bergsma al wis fan in startplak op de massastart, sa joech bûnscoach Jan Coopmans ferline wike oan by Omrop Fryslân. De fraach is wa't neist Bergsma it twadde startplak krijt, mar dat sil nei alle gedachten Stroetinga wurde.