HEA! In seeman op de fyts

Harmen Bouma is mei syn dochterke Yfke foarop 'e fyts ûnderweis nei pake en beppe. Yfke ferfeelt har thús wolris wat, en by pake en beppe kin se lekker boartsje. Harmen genietet ek fan it fytstochtsje mei Yfke, sa binne se der beiden even út. Hy is seeman en meast lange skoften fan hûs. Dêrom spendearret hy no in soad tiid oan syn dochter.