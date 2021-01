Omrop TIP: Wêrom hat de wrâld froulike lieders nedich?

Ciska Wijmenga is de earste froulike rector magnificus fan de Ryksuniversiteit Grins. Annemarie Jorritsma is âld-boargemaster fan Almere en âld-minister fan Ferkear- en Wettersteat en Ekonomy. Sy is ek aktyf by Topvrouwen.nl. Jolanda Holwerda is ekspert op it mêd fan froulik liederskip en oprjochter fan de Lof Academy.