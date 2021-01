Trije op in rige foar Femke Kok op de 500 meter

Ferline wike prestearre Kok al wat unyks troch yn ien wykein twa wrâldbekers op de 500 meter te winnen. Dêr heakket se no ek in tredde wrâldbekeroerwinning oan ta. De iepening fan de rydster fan Team Reggeborgh wie tige rap, mei 10,38 sels flugger as beide races ferline wike. Uteinlik kaam dêr mei 37,23 in tiid út dy't tusken de beide tiden yn sit fan ferline wike, doe't se 37,08 (sneon) en 37,27 (snein) ried.

De grutste konkurrinte fan Kok, Golikova, kaam ferline wike twa kear net fierder as 37,30. No docht se dat wol mei 37,29, mar it betsjut dat se noch wol in gatsje litte moat mei Kok.

Michelle de Jong ried ferline wike twa persoanlike rekôrs, mar kaam dêr mei 37,91 no net by yn 'e buert. Se moat genôch nimme mei it achtste plak. Marrit Fledderus mei dit wykein twa kear de 500 meter ride troch in ôfsizzing fan Jutta Leerdam en finisht yn 38,22. Dêrmei wurdt se fyftjinde.

Snein stiet der in twadde 500 meter op it programma yn Thialf.