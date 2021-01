Boargemaster Buma kundiget needferoardering oan foar Ljouwert: 17.00 oant 4.30 oere

De needferoardering en de oanwizing fan it risikogebiet is út foarsoarch ynsteld seit de gemeente. It is derfoar bedoeld dat de plysje en gemeente rap yngripe kinne as it safier komme soe.

'Nimme demonstraasjerjocht serieus'

Buma: "Wij nemen het recht op demonstreren zeer serieus, maar de afgelopen tijd zijn onaangekondigde samenkomsten in andere steden vaak uitgelopen in ongeregeldheden. Hierbij werd een hoop schade toegebracht aan de omgeving. Laten we met elkaar trots op Leeuwarden blijven door geen ellende te veroorzaken. Wij willen allemaal dat de coronamaatregelen snel voorbij zijn om weer samen te kunnen komen en plezier te maken in alle vrijheid."

Ofrûne moandei jilde ek in needferoardering yn Ljouwert. Yn Smellingerlân is woansdei in feroardering ynsteld oant en mei tiisdei 2 febrewaris.