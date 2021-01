Michel Vlap makket op hierbasis oerstap nei Bundesliga

Vlap komt yn Brussel dit seizoen net oan in soad spyltiid ta. De Fries kaam alve kear yn aksje foar de Belgen, mar makke mar ien kear de folle 90 minuten mei.

Fyftjinde plak

Arminia stiet op it stuit op it fyftjinde plak yn de kompetysje. Dat plak moatte se behâlde om wis te wêzen fan noch in seizoen Bundesligafuotbal. As de medyske keuring goed ferrint, slút Vlap moandei oan by de seleksje fan de Dútsers.

Arminia hat gjin opsje ta keap. Vlap keart nei syn hierperioade dus wer werom nei Anderlecht. Dêr hat hy noch in kontrakt oant de simmer fan 2024.