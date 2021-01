Luts yn Balk stremd; Alvestêdetochtsilers moatte omfarre

Freed, de earste dei fan harren tocht, wie it kâld en reinich, mar sneon is it in moaie dei mei in goede wyn, seit inisjatyfnimmer Rinke Bergsma. De silers binne begûn yn Akkrum. Se sette ôf flak foardat it ljocht wurdt en gean troch oant de jûnsklok.

Luts

Se binne fan Sleat nei Akkrum ta fearn, en dêrnei nei Balk. Dêr soene se troch de Luts, mar se wiene fergetten dat it rivierke fanwege wurk stremd is. Der leit in grut ponton yn. Doe binne se mar nei Wâldsein ta gien en dêr de Fluezen oer, sa is it doel. "Efkes lekker knalle", seit Rinke.

SailWise

De silers wolle mei de tocht jild ophelje foar SailWise, in organisaasje dy't wettersport oanbiedt foar minsken mei in beheining. De stichting past ek boaten oan foar minsken mei in lichaamlike beheining. Dat kin bestjoering wêze mei inkeld it kin, foar minsken mei in dwarslaesie, of in kompas dat op gehoar of sicht giet.

De silers hawwe kontakten mei oare falkjes dy't ek wol meisile wolle, mar dat is dit jier net mooglik yn ferbân mei it coronafirus. Mooglik pakke se takom jier grutter út.

Mear oer de aksje fan de wintersilers is te finen op de website Streven naar afzien.