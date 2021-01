De Jong is hiel fluch op 1.500 meter, mar dochs is it goud foar Bowe

De tiid fan De Jong is har rapste ea yn Thialf en ek flugger as de tiid wêrmei't Bowe ferline wike de wrâldbekerwedstriid wûn. Mar wêr't De Jong in stik rapper is as ferline wike, jildt dat ek foar Bowe. 1.53,45 sit mar 0,35 sekonde boppe it baanrekôr yn Thialf. Ek Wüst is flugger as ferline wike, mar har tiid bringt har ditkear it brûns.

De oare Nederlânske froulju spilen in byrol op dizze ôfstân. Melissa Wijfje einige as tsiende en Irene Schouten as sântjinde. Schouten moast allinne ride, om't Jorien ter Mors har noch ôfmelde wylst de 1.500 meter al dwaande wie.