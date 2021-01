Mei de auto plannen nijbouwyk Blitsaerd oan de Bonkefeart Ljouwert besjen

Panielen

De besichtiging wie op it terrein fan restaurant de Grutte Wielen, flakby de lokaasje fan Blitsaerd oan de Bonkefeart. By in 'koek en sopie'-tinte krigen de ynsittenden earst ynformaasje oer de huzen en oer de nije wyk. De auto's rieden dêrnei by panielen del mei hoe't de huzen en de wyk derút komme te sjen.

Thús wurkje

De wenningneed is heech en de rinte is leech. De belangstellenden komme út Ljouwert, Fryslân, Grinslân, mar ek út de Rânestêd. Fanwege de corona wurkje in soad minsken thús en dan is reisôfstân net in faktor mear dy't meitelt.

De libbensrinbestindige huzen binne tige populêr. Foar de kavels hawwe harren al 600 belangstellenden oanmeld, folle mear as de 120 dy't delkamen om yn de auto nei de huzeplannen te sjen.