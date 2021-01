CDA wol noch gjin stânpunt ynnimme oer asylsikerssintrum Balk

Neffens fraksjefoarsitter Jan van Zanden fan it CDA is it probleem dat der dúdlike ôfspraken makke binne mei omwenners dat it foar fiif jier wêze soe en dan kin dat net samar ferlinge wurde. Neffens Van Zanden is der gjin byld fan de gefolgen fan it eventueel net ferlingjen.

As it betsjutte soe dat asylsikers út Balk dan wer swalkjend troch Nederlân moatte fan azc nei azc, dan sil dat meinaam wurde yn de beslútfoarming. De 'minsklike maat' wurdt dêryn meinaam. It CDA wol it ûndersyk fan it COA ek ôfwachtsje. Dat soe yn maaie klear wêze. It asylsikerssintrum soe ein dit jier slute, want dan binne de fiif jier foarby.