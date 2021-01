Ondernemersvereniging wil geen massale gang naar de rechter na horecavonnis: "Praat met elkaar"

De uitspraak van de rechter geldt in eerste instantie voor twee cafébazen in Den Haag die door hun verhuurder voor de rechter werden gedaagd omdat ze huur niet betaalden. De ondernemers zeiden dat ze dat niet konden. De rechter heeft hun daarin gelijk gegeven. Ze hoeven niet de volle huur te betalen.

Omdat het om een bodemprocedure gaat, waarbij een uitspraak een definitief karakter heeft, is de kans groot dat de hele middenstand gebruik kan maken van het vonnis. De uitspraak van de rechter geldt met terugwerkende kracht. Dus ondernemers die de huur al betaald hebben, zouden geld terug kunnen krijgen.

Horeca Nederland tevreden

Corné van de Erve, voorzitter van de afdeling Fryslân van Koninklijke Horeca Nederland, is ingenomen met de uitspraak van de rechter. Opgeteld bij de regelingen die al bestaan om ondernemers te steunen, is het vonnis een belangrijke bijdrage om het hoofd boven water te houden.

Van de Erve had liever gezien dat de ondernemers helemaal geen huur hoefden te betalen, als de zaak gesloten is. Maar hij weet dat dat niet reëel is, omdat verhuurders ook kosten hebben. Van de Erve hoopt wel dat de grote bierbrouwers, die veel horecazaken in handen hebben, nu ook in gesprek gaan over huurverlaging.

Een oplossing voor de crisis in de horeca is de uitspraak niet, weet Van de Erve. Daarvoor zou de horeca weer open moeten, samen met de winkels en de basisscholen, zegt hij. "We weten nu dat de besmettingen niet uit de horeca komen. Dus dat moet mogelijk zijn."

Overleg met verhuurders

Voorzitter Joyce Walstra van ondernemersvereniging MKB Noord is ook tevreden met het vonnis dat er nu ligt, maar ze roept ondernemers op om nu niet massaal zaken aan te spannen tegen verhuurders. Mensen moeten in gesprek gaan over een oplossing, zegt ze.

Walstra gaat ervan uit dat het meestal wel lukt, omdat huurders en verhuurders elkaar goed kennen. Verhuurders hebben het vaak ook moeilijk, zegt Walstra, vooral omdat er voor hen geen regelingen bestaan om de coronaklappen op te vangen.

Geen grote problemen

Joko Edens van horecamakelaar Edens ziet dat verhuurders moeilijk om het vonnis heen kunnen. Maar hij verwacht niet dat het in Fryslân voor grote conflicten gaat zorgen.

Net als Walstra ziet hij in zijn praktijk dat beide partijen elkaar vaak goed kennen, en er samen uitkomen. Maar hij sluit niet uit dat sommige verhuurders door de uitspraak in moeilijkheden komen, omdat ze met hypotheeklasten zitten die niet meer betaald kunnen worden.