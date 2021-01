It Polytburo: Oerbleaune Steateleden Forum wolle graach troch ûnder Baudet

Ein ferline jier wie der rebûlje by Forum voor Democratie, nei rasistyske en homofobe berjochten by de jongereinôfdieling. Tal fan politisy ferlieten de partij. Pommeranten Joost Eerdmans en Annabel Nanninga rjochten JA21 op. De Fryske fraksjefoarsitter Maarten Goudzwaard hat him by dy partij oansletten. It Fryske Steatelid Erwin Jousma stiet foar Forum voor Democratie op de lanlike kandidatelist.