Johnny Jansen hâldt fêst oan "Feyenoordsysteem"

Johnny Jansen hâldt fêst oan de taktyske omsetting dêr' Feyenoord dizze wike mei ferslein waard. Tsjin FC Twente lit er syn ploech opnij mei in fersterke middenfjild oantrede, mei dêryn in frije rol foar Joey Veerman as linksbûten. "Tegen Feyenoord hebben we de bevestiging gekregen dat we zo kunnen spelen", seit Jansen. It waard doe 3-0.