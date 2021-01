Cambuurtrainer De Jong feroaret neat oan basisalve tsjin MVV

Earder 7-1

De tsjinstanner is dus MVV Maastricht. Earder dit seizoen wûn Cambuur mei 7-1 yn Maastricht, de grutste oerwinning fan it seizoen oant no ta. MVV sil dus grif net sa oanfallend spylje as Jong PSV. Henk de Jong: "Dat wit ik net. Sy sille taktysk goed stean, mar dat besykje wy ek. En dan moatte wy de wedstriid nei 95 minuten wûn ha. En as dat net sa is, dan ha we pech hân."

Cambuur hat foar it kommende seizoen al beslach lein op Nick Doodeman fan FC Volendam. In moaie opstekker foar de klup. " Wy wienen him al tiden op it spoar. Hy sit by myn saakwaarnimmer. Nick is in djipgeande spiler, dy't in gouden foet hat yn it tarieden fan goals en ek sels skoare kin. Dy jonge past by Cambuur."