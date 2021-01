GGD Fryslân oer datalek: "Snelheid gie te'n koste fan feiligens"

De Graaf seit der wol oer: "It byld dat alle gegevens op strjitte lizze en dat eltsenien dy't it wol dat samar rieplachtsje kin, dat is wat oerdreaun. Mar: is is wol slim." Ut ûndersyk fan Daniël Verlaan fan RTL Nieuws die moandei bliken dat der op grutte skaal hannele waard yn priveegegevens út de twa wichtichste coronasystemen fan de GGD (CoronIT en HPzone Light).

Datahannel fan priveegegevens

Op chattsjinstjen waarden al moannen gegevens te keap oanbean. Guon accounts hawwe oanbean gegevens fan spesifike personen op te sykjen. Ek koene der datasets oanfrege wurde foar bepaalde groepen. De plysje hat yn Noard-Hollân twa persoanen oanholden dy't ferocht wurde fan dizze yllegale datahannel.

"Hoefolle krekt dat witte wy net, dêr docht de plysje ûndersyk nei. Mar wy witte dat it systeem der gefoelich foar is. De âldere systemen binne ek gefoeliger foar hackers, dan giet it benammen om it systeem foar it boarne- en kontaktûndersyk dat al âlder is," seit De Graaf. "Mar wy hawwe ek gefoeligens fan nije meiwurkers, dêr kinne guon tusken sitte dy't der misbrûk fan meitsje wolle. Mei safolle meiwurkers kin der altyd ien tusken sitte dy't kweadwaan wol."

Privacy-saakkundige Jaap Henk Hoepman fan Rijksuniversiteit Groningen fertelt om watfoar gegevens it krekt giet: "Naam, adres, telefoonnummer, Burgerservicenummer en testuitslagen. Dat is best veel en ook van best veel mensen. Veel mensen konden er bij: niet alleen vaste medewerkers, maar ook tijdelijke medewerkers van callcenters."