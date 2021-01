Nije tsjinstregeling NS: mei de sprinter fan Ljouwert nei Zwolle

Fan septimber ôf kinne Fryske reizgers streekrjocht mei in sprinter fan Ljouwert nei Zwolle. Dat stiet yn de plannen fan NS foar de nije tsjinstregeling. Foar reizgers dy't út Wolvegea, Akkrum of Grou-Jirnsum wei nei Zwolle en fierder reizgje, moat dit in tiidwinst fan sa'n tsien minuten opsmite.