Súdwest-Fryslân drok mei ynrjochting kultuerhistoarysk sintrum De Tiid

Gemeente-argivaris Jack de Vries lit op sosjale media witte dat it sintrum hieltyd mear foar begjint te krijen. "IJs, weder en corona dienende" soe der dus yn maart al in part iepen kinne, sa skriuwt er.

Nijefurd no oan bar

It ynrjochtsjen fan it argyf is in poepetoer, want it giet om seis eardere gemeenten: Boalsert, Nijefurd, Snits, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Littenseradiel. Neffens De Vries binne Nijefurd en de foargongers fan dizze gemeente op dit stuit oan bar. Yn totaal giet it om kilometers oan argyfmateriaal.

Yn De Tiid komt ek in publyksromte, mei in stúdzjeromte en auditoarium. Ek krije it Titus Brandsma Museum, It Gysbert Japicxhûs en De Oudheidskamer der in plak.