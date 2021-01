Tal coronapasjinten yn Fryske sikehuzen tanaam fan 70 nei 80

Yn Fryslân lizze op it stuit 80 pasjinten mei it coronafirus yn it sikehûs. Dêrfan lizze der 19 op de intensive care en 61 op oare ôfdielingen. Dat docht bliken út de nijste sifers fan it Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Woansdei gie it noch om 70 pasjinten yn totaal.