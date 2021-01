PvdD, D66 en SP wolle witte wat der oan Fryske natuerkompensaasje dien is

Neffens de minister fan Natuer mei natuerkompensaasje net liede ta in 'netto verlies' oan natuerwearden, wat de omfang, kwaliteit en gearhing oanbelanget. Op papier is dy kompensaasje fan natuer meastentiids goed regele, skriuwe de fraksjes. Mar de praktyk bliuwt faak efter. Ek soe der bliken dwaan dat de kontrôle net goed genôch is.

Kontrôle

De fraksjes wolle witte hoefolle natuer der sûnt 2013 echt kompensearre is en om watfoar gebieten it giet. Ek hawwe de partijen noed oer de kontrôle, de fraksjeleden wolle witte troch hokker saakkundige en ûnôfhinklike buro's of ynstellingen dit bart. Fierder wolle sy ek witte hoefolle jild der oan de natuerkompensaasje útjûn is yn Fryslân.