Provinsje: Natuermuseum krijt gjin ekstra jild, ek al moatte der minsken ûntslein wurde

De besuniging betsjut dat in tredde fan it persoaniel ûntslein wurde moat. In grut part fan de kolleksje moat fuort, en der kinne gjin edukaasjeprojekten mear hâlden wurde. De yn it each springende tentoanstellingen, dêr't de lêste jierren ferskate prizen mei wûn binne, soene ek net mear kinne, seit it museum.

Neffens Poepjes is it wrang foar it museum, mar kin it net oars. "We wisten dat dit spile. We ha in hiele protte goeie musea yn Fryslân. Dy freegje allegearre om stipe. It jild moat ferdield wurde, en de wâl keart it skip. Hjir hâldt it op."