Kotterfiskers fernuvere oer skjinmakaksje Waadferiening: "Gemiste kans"

De Waadferiening wurket gear mei Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en natuer- en miljeufederaasjes. Mar dus net mei VisNed. "We waren verbaasd toen we woensdag hoorden over de schoonmaakactie", seit Verroen tsjin RTV Noord.

"Toch een gezamenlijk belang?"

Fiskers binne al hieltyd oan it opromjen, seit Verroen, ek al flak nei't de MSC Zoe de konteners ferlear. Verroen: "Een schonere zee is toch een gezamenlijk belang? We werken mee aan het project Green Deal Visserij voor een Schone Zee, waarin ook bijvoorbeeld Stichting de Noordzee als partner is vertegenwoordigd. Het is een gemiste kans dat we nu buiten dit project gehouden worden."