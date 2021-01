Ljouwerter radiotalint Sophie Hijlkema wint Marconi Award

De Friezinne begûn har karriêre trije jier lyn by 3FM en hat no troch de wike in fêst plakje yn it programma TWEE VIER fan 14.00 oant 16.00 oere. Ek wie Hijlkema ien fan de seis dj's dy't foar 3FM Serious Request: The Lifeline yn lockdown gie. Se foarme in duo mei Sander Hoogendoorn.