Justysje easket 150.000 euro boete foar yllegale ferkeap fan asbestjacht Freddy Heineken

Neffens RTV Noord giet it om it jacht fan biermagnaat Freddy Heineken. It soe yn de jierren '80 in protte besocht wêze troch keninginne Beatrix. Doe't Heineken yn 2002 ferstoar, sette de famylje it skip te keap.

De Vries kocht it. Net foar in lyts miljoen, dat de fraachpriis wie, mar foar in euro. It skip soe opknapt wurde troch technisy yn oplieding, mar doe't it ienkear yn Fryslân wie, blykte it fol asbest te sitten. It moast sloopt wurde.

Foardat it nei de sloperij yn Grins gong, soe in wurknimmer de spesjale asbeststickers der ôf helle ha. De sloperij soe hielendal gjin asbest ferwiderje meie. Justysje hat beide bedriuwen ferfolge. Tsjin it bedriuw út Grins is in boete easke fan 100.000 euro.

De rjochter docht útspraak op 25 febrewaris.