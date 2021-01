Ynwenner Tytsjerksteradiel (20) oanholden nei oprop ta geweld

Yn Drachten binne de soargen ek noch net foarby, al is it de ôfrûne dagen rêstich bleaun. Oant tiisdei jildt in needferoardering, omdat online oproppen waard te rellen. "Er waren ook al oproepen om vrijdagmiddag of -avond nog te komen", seit boargemaster Jan Rijpstra fan de gemeente Smellingerlân.

Needferoardering

De boargemaster is bliid mei hoe't it woansdeitejûn úteinlik ferrûn is. Neffens him is de gearwurking tusken de gemeente, plysje en boa's 'prima verlopen'.

Om de rêst yn Drachten hanthavenjen te kinnen, hie de boargemaster dus in needferoardering ynsteld. "Dat is het zwaarste middel dat je hebt als burgemeester", seit Rijpstra.