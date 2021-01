Corona makket finzenisrezjym noch stranger: "Het is lastig, want ze zijn hun vrijheid al kwijt"

Al mei al komt de coronakrisis der ek by gefangenen yn. "Het is al lastig want ze zijn hun vrijheid al kwijt maar die wordt nu nog meer beperkt", seit Gino Tibboel. Hy is de direkteur fan de finzenis.

Oant no ta is der net ien besmetting konstatearre by de 270 mannen dy't der op dit stuit fêst sitte. "Dat willen we graag zo houden", seit Tibboel.

"We zorgen ervoor dat de gedetineerden van de verschillende afdelingen niet met elkaar in contact komen, ze zitten als het ware in een soort van eigen bubbel."