HEA! Geduld op it stoart yn Damwâld

By de miljeustrjitte yn Damwâld is it wer wat rêstiger. De manlju fan it stoart hawwe in smoardrokke perioade hân yn de earste coronaweach. It like wol oft elkenien tagelyk fan syn âlde guod ôf woe. De besikers moasten somtiden wol in oere wachtsje. Mar ek foar it persoaniel is it bytiden in oefening yn geduld.