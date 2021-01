Steatefraksje PvdA wol ûnfeilige ferkearssituaasje Waskemar oanpakke

It moat dien wêze mei de ûnfeilige ferkearssituaasje yn Waskemar. Dat fynt de fraksje fan de PvdA yn Provinsjale Steaten. It doarp hat in soad lêst fan frachtferkear dat fan Drachten rjochting Haulerwyk rydt. De dyk yn it doarp en ek dêrbûten is dêr net op berekkene en dat soarget foar gefaarlike situaasjes.