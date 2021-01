Oftraap Fryske Boekewike live by Omrop Fryslân

Hilda Talsma fiert dit jier har 10-jierrige skriuwersjubileum en is frege om it Fryske kadoboek foar de Boekewike te skriuwen, dat fergees te krijen is by de oankeap fan in boek. Yn gearwurking mei it CPNB wurdt ek it nasjonale boekewikegeskink, dit jier skreaun troch Hanna Bervoets, útjûn yn it Frysk. Baukje Zijlstra fersoarge de oersetting.