Fjirtjin bewenners wensoarchsintrum Surhústerfean stoarn oan gefolgen coronafirus

Yn wensoarchsintrum 't Suyderhuys yn Surhústerfean binne oant no ta fjirtjin minsken ferstoarn oan de gefolgen fan in besmetting mei it coronafirus. Dat seit bestjoerder Nuijens fan de Kwadrantgroep, dêr't it Suyderhuys ûnder falt. It soarchsintrum waard hurd rekke troch de slim besmetlike Britse fariant fan it coronafirus.