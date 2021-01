Corona yn fersoargingshuzen Achtkarspelen stadichoan ûnder kontrôle

't Suyderhuys yn Bûtenpost hat it slimste hân wat it tal mei nije coronabesmettingen oanbelanget. Mar dochs binne der noch altyd in soad besmettingen. Yn 't Suyderhuys sels binne noch 29 minsken siik en yn Haersmahiem yn Bûtenpost alve. Yn dit gebiet yn Achtkarspelen sit in konsintraasje fan corona, seit KwadrantGroep-bestjoerder Nuijens.

Suyderhuys: ien op de tsien bewenners stoarn oan corona

Yn Haersmahiem binne der gjin nije stjergefallen by kaam. It tal deaden leit yn 't Suyderhuys op fjirtjin, wat delkomt op ien op de tsien bewenners. Nuijens: "Dat is heel fors."

Yn Bûtenpost hawwe se de coronapasjinten konsintrearre op ien ôfdieling. Se dogge dêr harren uterste bêst om it tal cornapasjinten beheind te hâlden. Dat bart troch goede soarchferliening en sa feilich mooglik te wurkjen. Dêr krije se ek begelieding fan de GGD by.

59 sike personielsleden

Net alllinnich foar de bewenners is it dreech, der binne ek noch altyd in soad meiwurkers siik: yn 't Suyderhuys fyftich en yn Haersmahiem njoggen. "We hebben er de handen aan vol. Het is nog lang niet voorbij."

Nuijens sprekt syn wurdearring út oer de reewilligens om dochs te kommen om te wurkjen. In oprop foar ynfallers hat 25 nije oanmeldings opsmiten.

"We mogen er trots op zijn dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ze, ondanks dat ze weten dat ze besmet kunnen raken, zo'n hart voor de zorg hebben dat ze komen helpen. Dat is geweldig."