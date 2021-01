Waadferiening giet sels op jacht nei ôffal MSC Zoe

Dit projekt 'Clean Up XL' wurdt útfierd mei Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en natuer- en miljeufederaasjes. "Wij vinden het onacceptabel dat zoveel rommel in zee blijft liggen. Dat druist in tegen werkelijk alles waar wij voor staan. Dus zijn we superblij dat we dit kunnen opruimen", seit projektlieder Ellen Kuipers fan de Waadferiening.

Grutte bergingsoperaasjes

Kuipers wol lokale bergers ynskeakelje by it wurk dy't earder ûnderfining opdien hawwe mei de grutte bergingsoperaasjes wêrby't yn 2019 de measte ladingrestanten fan de seeboaiem helle binne.

Neidat der noch in eksperiment wie mei in fiskersskip dat ôffal opfiske, kaam der in ein oan de grutskalige berging. De miljeukosten dêrfan soene net mear yn ferhâlding stean ta de miljeuwinst.

Duorsum

Dêr hat de Waadferiening wat op fûn, seit Kuipers. "Wij willen drie keer een expeditie organiseren met een bergingsschip en duikers om gedurende drie jaar rommel boven water te halen. Wij gaan dat op een duurzame manier doen."

"Helaas gebruiken de bergingsschepen nog fossiele brandstof, maar wij gaan de CO2 dichtbij huis compenseren in het veenweidegebied. Bovendien willen het afval dat we naar boven halen zoveel mogelijk recyclen. Van plastics proberen we bijvoorbeeld weer mooie producten te maken die op een ludieke manier de problemen van afval in zee zichtbaar maken."