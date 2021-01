Rykswettersteat: "Meteen na de ramp gezegd, hier komt MSC niet mee weg"

"Ik ben eigenlijk wel heel blij met de uitkomst. Natuurlijk wil je het liefst dat alle rommel wordt weggehaald, en dat alle schade tot in de toekomst gedekt is, maar dat is niet altijd even realistisch." Der waard troch tsientallen organisaasjes in faktuer yntsjinne. Dat jild waard earst útbetelle troch Rykswettersteat. Dy ha it jild no werom krigen fan MSC.

'Advocaten en juristen aan de slag'

It hat hast twa jier fan ûnderhanneljen koste om ta dizze oplossing te kommen. Dat liket in lange tiid. "Bij dit soort processen spelen altijd grote belangen. Dan gaan er heel veel advocaten en juristen aan de slag, en dat kost gewoon veel tijd. We dachten er al een paar keer uit te zijn, maar dan moest er toch nog weer iets veranderd worden. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met andere zaken dan is twee jaar nog best snel eigenlijk."