Gatten yn reidtek: mûne fan Sumar is nedich oan ûnderhâld ta

Der is sawat 150.000 oant 180.000 euro nedich foar de restauraasje fan it reidtek en de houten kamen dêr't it meganisme fan de mûne troch draait. Neffens Arjen van der Schaaf fan de Stichting Behoud Monumenten yn de gemeente Tytsjerksteradiel komt in part fan it jild út in subsydzjepot fan de Provinsje Fryslân.

Foar it oare jild dat nedich is, sil de stichting mooglike sponsoaren benaderje. Se tinke dêrby oan bygeyks fûnsen lykas it Prins Bernhard Cultuurfonds. "We binne in stichting en hawwe gjin ynkomsten. We wolle de mûne yn in goede staat hâlde. Dêrfoar binne we ôfhinklik fan minsken, want dit kinne we net allegearre sels dwaan. Dit stikje kultureel erfgoed moat behâlden bliuwe", seit Van der Schaaf.