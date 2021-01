Gemeente Waadhoeke stelt Definsje fragen oer radarpost Wier

De brief komt nei de digitale ynformaasjejûn fan ôfrûne woansdei, dy't Definsje op oanstean fan de ynwenners organisearre hat.

Kommunikaasje

Neffens de gemeente hat Definsje sein dat de radar nachts mear lûd makket as tastien is. Dêrom is de radar nei 23:00 oere ek út. Waadhoeke wol witte fan Definsje wat it plan is om it lûd te ferminderjen ta in nivo dat liket op de âlde radar, dy't hast net te hearren wie.

De gemeente seit dat har ynwenners ek in soad lêst hawwe fan fersteurde telefyzje- en wifisinjalen, en wol witte wat Definsje dwaan sil om dat op te lossen. Ek freegje se mei klam oan Definsje om de kommunikaasje mei de gemeente en de bewenners goed te ûnderhâlden.