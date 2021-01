Fryske muzykkorpsen ha minder leden troch coronakrisis

Neffens Meesters giet it dan net allinnich om minsken dy't dermei ophâlde om't se net spylje kinne, mar ek om't der gjin nije ynstroom is. "We krije der fansels elk jier nije jeugdleden by, mar wy kinne dit jier net by skoallen del en wy kinne ek gjin oare projekten organisearje. Dus der komt fan de ûnderkant neat by om it sa mar te sizzen."

Der wurdt lanlik noch sjoen oft it gefoel fan Meesters kloppet en it yndie komt troch de coronakrisis. "Wy ha ús al earder útspruten nei de polityk, mar doe gie it om jild. Mar dit is ek in signaal dat we jaan wolle, dat it neist jild benammen ek giet om minsken."

Meesters tinkt net dat de delgong dit jier ophâldt. "Ek de kommende tiid kinne wy as muzykferienings net in soad dwaan. Dus it grutste probleem, dat der gjin jonge minsken bykomme, dat probleem hâlde we noch wol efkes bin ik bang."