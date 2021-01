Nij fers fan de Dichter fan Fryslân: Spegel

Spegel



dêr stean ik wer

mei de hannen ûnder de kraan

inkeld in pear tellen duorret it

en toch far ik samar in ein hjirwei

wylst rûnom de wrâld raast en rabbet

en ús sa't it skynt tsjinoer inoar set

lit ik graach it seil even sakje

om my yn 'e lijte

oan dyn eachwink

oer te jaan