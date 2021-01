Natuerlik wettersysteem moat weromkomme op Griene Strân Skylge

"Recht door het Groene Strand ligt een sloot en die mondt uit in de Waddenzee", seit boskwachter Joeri Lamers. "Die voert eigenlijk te veel water af."

"Ook in de hele droge periodes terwijl je juist dan heel veel water vast wil houden. We proberen nu door die sloten grotendeels te dempen en wat meer natuurlijke waterlopen terug te brengen het water langer vast te houden."

'Duinbeek herstellen'

Troch dizze yngrepen soe der wat werom komme kinne, dat ferdwûn is út Nederlânske dúnlânskippen: in dúnbeek. "In principe herstellen we nu een systeem dat er 100 of 150 jaar geleden ook was", seit Lamers. "Er liep toen door de duinvallei een soort duinbeek die tussen de duintjes door, door laagtes naar het Wad afstroomde."

De begrutting foar dizze put is noch net rûn en der wurdt noch oerlein mei de eilanners oer hoe't it krekt komme moat. As alles goed giet, soe it wurk yn septimber begjinne kinne.