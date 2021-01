Fryske wenningfoarried nimt in lyts bytsje ta mei 2163 nijbouwenten

De ôfrûne jierren waard der, mei útsûndering fan 2019, minder boud yn Fryslân en groeide de wenningfoarried minder hurd troch nijbou. Nettsjinsteande de stikstofkrisis soarge de nijbou yn de lêste twa jier dus foar in gruttere bydrage oan de wenningfoarried as yn de jierren dêrfoar. Yn 2013 waarden der bygelyks mar 1350 huzen boud, wat soarge foar in groei fan wenten fan noch gjin heal prosint.