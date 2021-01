Taktyk Hearrenfean ferrifelet toptrainer Dick Advokaat: "Dat was het plan"

"We hadden wel het gevoel dat hier wat te halen was. Voor de winter hebben we verloren van Feyenoord, maar toen hebben we wel gezien waar de mogelijkheden lagen. Die hebben we in deze wedstrijd wel blootgelegd."

"We kunnen het wel"

Dat de ploech alve kear op rige net wûn hie, wie foar elkenien ferfelend, seit oanfaller Joey Veerman. Hy iepene de skoare tsjin Feyenoord. "Voor iedereen is dit heerlijk."

"Wij willen één ding, en dat is de weg omhoog weer pakken. Het voetbal was niet goed. Maar vandaag winnen we met 3-0, en met goed voetbal. Dus we kunnen het wel."