Twa doelpunten yn twa minuten: Hearrenfean wint 'pets-pats-boem' fan Feyenoord

De earste twa doelpunten foelen healweis de earste helte, flak nei mekoar. Yn minút 28 wie it Joey Veerman dy't de skoare iepene, op oanjaan fan Siem de Jong. Noch gjin twa minuten letter ferdûbele Pawel Bochniewicz de foarsprong foar Hearrenfean, út in hoekskop.

Ferslachjouwer Arjen de Boer koe it hast net leauwe; "Wat in wielde! Sa kreëarje je net in kâns tsjin Heracles Almelo, en sa steane je nei in healoere fuotbal pets-pats-boem mei twa-nul foar."

Hearrenfean spile mei it mes tusken de tosken. De Friezen leine protten enerzjy yn de wedstriid. Feyenoord net. Yn de twadde helte waard it ferskil allinne mar grutter. Fiif minuten nei it skoft makke Mitchell van Bergen de 3-0.